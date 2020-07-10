5 سنوات على حملة إنقاذ النيل.. كيف نجحت مصر في حماية النهر الخالد؟



وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال هذا الاسبوع من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 249 ) إزالة موزعة على ( 6 ) محافظات ، وقد تضمنت تنفيذ (228) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بواقع( 89 ) إزالة – الدقهلية 48 إزالة – دمياط 87 إزالة- القليوبية 4 إزالات وتنفيذ (7) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية12 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ (14) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 17 إزالة) .. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه ( 77082) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال هذا الاسبوع من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 249 ) إزالة موزعة على ( 6 ) محافظات ، وقد تضمنت تنفيذ (228) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بواقع( 89 ) إزالة – الدقهلية 48 إزالة – دمياط 87 إزالة- القليوبية 4 إزالات وتنفيذ (7) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية12 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ (14) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 17 إزالة) .. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه ( 77082) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015.

النيل هو شريان الحياة فى مصر، وهو الأساس للزراعة والصناعة والتجارة لذلك حمايته واجب وطني، وتعرض النيل على مر السنوات للإعتداء مما جعل الدولة تتحرك عام 2015 وتطلق حملة إنقاذ نهر النيل التى وقع على وثيقتها رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.وتم تنفيذ (273,231) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (572) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو الجاري.وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 196) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (127) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (249) إزالة على منافع الصرف.وقد نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل ( 196) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠ شملت إزالة (١٠) إزالات بمحافظة القاهرة و(٥٢)إزالة بمحافظة دمياط و(٣٥)إزالة بمحافظة قنا و(٢٩)إزالة بمحافظة سوهاج و(١٧)إزالة بمحافظة المنوفية و(١٥)إزالة بمحافظة البحيرة و(١)إزالة بمحافظة كفر الشيخ وعدد (٤)إزالات بمحافظة الدقهلية و(٨)إزالات بمحافظة الغربية و(٤) إزالات بمحافظة الجيزة و(١) إزالة بمحافظة بني سويف و(١٢) إزالة بمحافظة أسيوط و (٤) إزالات بمحافظة الأقصر و(٤) بمحافظة أسوان ليصبح إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (54437) إزالة.كما قام القطاع بإزالة (١٢٧) مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر يوليو شملت تنفيذ (١٧) إزالة بمحافظة المنوفية ، و(١٠) إزالات بمحافظة بني سويف، وكذلك (٥٥) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب (٢٩) إزاله بمحافظة اسيوط علاوة على (٣) إزالات بمحافظة الشرقية ، و (٣) إزالات بمحافظه الدقهليه و (١٠)ازالات بمحافظه دمياط ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤١٧١٢) إزالة.