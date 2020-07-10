من بينها الجنسية والمؤهل العالي .. اعرف شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ قبل الانتخابات

تبدأ اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ، بالمحاكم الابتدائية غدا السبت ، الموافق 11 يوليو، ولمدة أسبوع عملها في تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ على أن تنتهى يوم السبت أيضا الموافق 18 من الشهر ذاته .





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وفيما يلى نسطر لكم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في ضوء المادة القانونية رقم (9) بالقانون رقم 141 لسنه 2020.

1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.





3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك فى الحالتين الآتيتين:

أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.