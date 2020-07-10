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رياضة

أحمد ناجي يحتفل بـ خطوبة نجله اليوم وسط أجواء عائلية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:10 م
احمد ناجي
احمد ناجي
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ياسمين تيسير
أعرب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الاهلي والمنتخب السابق وسموحة الحالي عن سعادته بـ خطوبة نجله اليوم وسط اجواء عائليه بسيطة 

ونشر أحمد ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عددا من الصور له بصحبة نجله وخطيبته، وعلق :" الحمد لله أول صورتين في خطوبة عبد الرحمن ويارا وسيادة اللواء احمد بكر والد العروس ".




حصل فرج عامر رئيس نادي سموحة على وعد جديد من مسئولي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف الفريق السكندري هذا الموسم.


يأتي ذلك على ضوء رغبة رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في عدم عودة اللاعب إلي صفوف الفريق خلال الفترة الحالية واستمرار إعاراته خارج القلعة الحمراء.


ومن المقرر أن يعقد فرج عامر جلسة وديه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لحسم ملف بعض الإعارات التي سيحصل عليها سموحة من النادي الأهلى للموسم المقبل وعلى رأسهما ناصر ماهر وصلاح محسن.


كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد في وقت سابق أن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار إلي صفوف الفريق الساحلي أبدي رغبته في تجديد إعارته لموسم أخر .

وأضاف فرج عامر في تصريحات صحفية أن النادي الأهلي هو المسئول عن تحديد مصير صلاح محسن المعار إلي صفوف الفريق الساحلي.

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