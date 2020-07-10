سيناتور أمريكي يأمل في إصابة المزيد بكورونا لخلق"مناعة القطيع"





أعرب السيناتور الجمهوري عن ولاية (ألاباما) ديل مارش في هذا الأسبوع عن رغبته في "إصابة المزيد من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل خلق مناعة قطيع في الولاية".



جاء ذلك -حسبما ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- عندما سُئل مارش عن تعليقه على تسجيل ولاية (ألاباما) رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات (كورونا) بلغ 2164 حالة على مدار يوم أمس الخميس.



وقال مارش: "أنا لست مهتمًا بعدد الحالات - وفي الحقيقة، وبصراحة تامة - أريد أن أرى المزيد من المصابين، لأننا سنبدأ وقتها في الوصول إلى حصانة بمجرد اصابة المزيد من المواطنين وتعافيهم من المرض".