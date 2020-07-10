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أخبار البلد

عادت بالشحنة.. حقيقة رفض الصين استقبال طائرة مصر للطيران

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
نفت مصر للطيران، صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "خطأ في نظام التشغيل يتسبب في خسارة مصر للطيران لأكثر من 3 ملايين جنيه"، والذي يشير إلى رحلة الشركة رقم 958 القادمة من مدينة جوانزوا الصينية دون ركاب بعد اقلاعها أيضا بدون ركاب من مطار القاهرة نتيجة خطأ في التشغيل .

وأوضحت مصر للطيران أن مضمون هذا الخبر عار تماما من الصحة ، حيث أن الرحلة المشار إليها بالخبر هي رحلة لطائرة مصر للطيران من طراز البوينج B777-300 مجدولة بخط سير  القاهرة / جوانزو  / القاهرة إقلاع القاهرة بتاريخ ٨ يوليو  والعودة ٩ يوليو  متعاقد على حمولتها بالكامل شحن بضائع لصالح أحد العملاء ولا يوجد عليها حجز ركاب وتم سداد مستحقات الشحن لمصر للطيران قبل الإقلاع أسوة بما هو متبع.

وفور وصولها مطار جوانزو رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينهما ، ونظرا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل وعدم إتمام إجراءات استلام الشحنة تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة ولم تتحمل مصرللطيران أي تكاليف مادية في هذا الشأن.

 وأهابت مصرللطيران من مسئولي المواقع الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تخص مصر للطيران والرجوع إلى القنوات الرسمية بالشركة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشركة الوطنية.
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