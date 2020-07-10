بفستان قصير.. ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كلاسيكية ساحرة

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير، بنشر صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير فستانا قصيرا بأكمام طويلة باللون الجنزارى بقصة مختلفة من الأسفل وأزرار باللون الأسود من الأعلى، وحذاء باللون الأسود الناعم، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر اكتافه تسريحة الويفي المميزة والناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة كلاسيكية بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..