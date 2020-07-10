بعد شكوى الطلاب من تاريخ الثانوية العامة.. واضعو الامتحان: الاجابات في كتاب المدرسة وهذه أرقام الصفحات





وقالت اللجنة: إن الأسئلة واضحة الصياغة، وتمت مراعاة الفروق الفردية، مع التأكيد على أن جميع الإجابات من داخل الكتاب المدرسي.





وأجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم ويحصل الطالب علي الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.





وبالنسبة لأسئلة بم تفسر، فقد أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة التاريخ غدا السبت الموافق 11 يوليو 2020.





وكان قد شكا بعض الطلاب من طول امتحان التاريخ ، بينما شكا البعض الاخر من صعوبة بعض الجزئيات.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور التقرير التوضيحي الذي اعدته اللجنة الفنية لواضعي امتحان تاريخ الثانوية العامة ، والذي يوضح بأرقام الصفحات اماكن وجود اجابات الامتحان داخل الكتاب المدرسي.

أكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان تاريخ الثانوية العامة ، أن الامتحان كان شاملا لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب.