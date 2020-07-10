برلماني تونسي: دعوة النهضة لاستقالة الفخفاخ ابتزاز سياسى

قال النائب محسن العرفاوي عضو البرلمان التونسي عن حركة الشعب، إن الوضع الراهن الآن فى البرلمان التونسي وخاصة حركة النهضة ليست قادرة على سحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ، مشيرا إلى أن ما يدور من حركة النهضة هو الضغط على حكومة الياس الفخفاخ من أجل تحقيق مكاسب سياسية لها من تعيينات وغيرها.





وأضاف العرفاوي خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على فضائية الغد مع محمد المغربي، أن حركة النهضة ترى أن وضعها فى الحكومة التونسية غير كافي وبالتالي تعمل عمليات ضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة من أجل تحقيق مكاسب أكثر.





وأوضح أن دعوة النهضة لاستقالة الفخفاخ «ابتزاز» للحصول على مكاسب سياسية.