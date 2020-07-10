أسماء متداولة .. مصطفى بكرى يعرض قائمة بمرشحين لمجلس الشيوخ

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن غدا سيبدأ الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تداول العديد من الأسماء التى تنوي ترشحها ولم يتم التأكد من مصداقيتها، لأنه ليس هناك مصدر رسمى أكد أو نفى هذه الأسماء.





وعرض بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد"، الأسماء المتداولة والتي من أبرزها،المهندس حسام الخولى، محمد منظور، محمد حلاوة،محمود مصطفى،محمد المرشدى، فريدة النقاش، ياسر الهضيبى، فريد زهران،عايدة نصيف، هالة كمال.





ومن بين الأسماء المتداولة أيضا إيهاب وهبة،احمد حسين صبور، ناجح جلال،محمد عزمى،زكى سوس،عز جودة ، محمود السيد،احمد صبرى، أسامة بديع، محمد عريبى، عبد الخالق عياد، احمد فؤاد كنوان، محمود القط، حسن البحيرى، طارق عبد العزيز، حنا جرجس، على العجوانى، أشرف عبد الونيس، اكمل فاروق،هانى العسال،عاطف النمكى،سلوى الحداد حماد موسى،احمد جلال ابو الدهب، وائل الأمير، صالح سلطان، محمد رشاد، العامرى فروق، اكمل فاروق اسامة الهوارى، محمد كمال موسى، عبد الراضى العربى.