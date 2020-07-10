مصائب بي إن سبورت تتواصل.. الدوري الألماني يودع الشبكة القطرية





دوري أخر خسرت بي إن سبورت القطرية حقوقه في منطقة الشرق الأوسط وهو الدوري الألماني لكرة القدم " بوندسليجا"، فعقود الرعاية الخاصة بتلك المسابقة قد انتهت بالفعل مع نهاية موسم 2019-2020.





وانتهى موسم 2019-2020 بالمباراة الفاصلة التي جمعت بين فريقي هايدنهايم وفيردر بريمن لتحديد الفريق الأخير الذي سيتواجد في بطولة الدوري الألماني الموسم المقبل، والذي حسمها فيردر بريمن لصالحه هذا الأسبوع، لتنتهي مدة عقد بي إن سبورت لبث مباريات البوندسليجا رسميًا.





ولم يتم تجديد عقود البث حتى الآن من الشبكة القطرية، وبحسب مصادر خاصة، فأن بي إن لن تجدد عقود بث الدوري الألماني، في خطتها لتقليل النفقات لمواجهة الأزمة المالية الكبيرة التي واجهتها في الفترة الماضية، والتي أدت لانقطاع خدمات بث الدوري الإيطالي لفترة من الوقت، وتسريح أكثر من 100 موظف منها أسماء كبيرة.





ولم تذيع شبكة بي إن أي من الملخصات أو الأهداف الخاصة ببطولة الدوري الألماني الموسم الماضي لانتهاء مدة العقد بين الطرفين.





وتقرر انطلاق الموسم المقبل بالنسبة ل لدوري الألماني يوم 18 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق منافسات كأس ألمانيا يوم 11 من الشهر ذاته.