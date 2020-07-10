إيراني عمره 109 أعوام يتعافى من فيروس كورونا

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، بتعافي مسن إيراني يبلغ من العمر 109 أعوام من فيروس كورونا، بعد نحو أسبوع من إصابته.





ونقلت الوكالة عن الطبيب الاخصائي في الأمراض الجرثومية بجامعة العلوم الطبية في مدينة كرمانشاه، الدكتور زمانيان، قوله إن هذا المريض البالغ من العمر 109 اعوام قد رقد قبل اسبوع في قسم كورونا بمستشفى كلستان حيث كان اختبار PCR الذي أجري له ايجابيا فضلا عن وجود أعراض الحمى والسعال وضیق التنفس وتشبع الهيموجلوبين بالأوكسجين.





وتابع الطبيب الإيراني، أن التصوير الاشعاعي "سي تي سكان" لرئة هذا المريض قد اثبت اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" ايضا ولكن بفضل جهود الكادر الطبي فقد آلت حالته الى التحسن وغادر المستشفى بوضع صحي جيد.