ارتفاع مبيعات سوق السيارات البريطاني بعد التعافي من كورونا

أعلنت جمعية صناع وتجار السيارات SMMT أن مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا تراجعت بأكثر من 33% خلال يونيو الماضى، لتهبط إلى حوالي 145 ألف وحدة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، لتتحسن المبيعات قليلًا عن الشهور الثلاثة السابقة ليونيو من مارس إلى مايو .





وقالت جمعية SMMT إن مبيعات السيارات فى بريطانيا بلغت 145 ألف مركبة في يونيو، لترتفع قليلا عن مارس وأبريل ومايو ، بفضل استئناف تجار سيارات كثيرين نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء فيروس كورونا .





وقالت وكالة رويتر للأنباء إن مبيعات السيارات فى بريطانيا تراجعت بشكل حاد في مارس 44 %، وفي أبريل 97 % ومايو 89%. ، وأضافت الجمعية أنه منذ بداية العام حتى الآن تراجعت السوق نحو 50% عما كانت عليه بنفس الفترة في 2019. وسجلت مبيعات السيارات في بريطانيا مايو الماضى انخفاضًا حادًا، ولكنها كانت أفضل بنحو طفيف مقارنة بشهر أبريل الماضى.





وكانت المبيعات للسيارات فى بريطانيا قد انهارت خلال ابريل الماضي بنسبة قياسية لتسجل أكبر نسبة تشهدها منذ عام 1946. وبلغت مبيعات السيارات بشهر مايو الماضي حوالى 20 ألف سيارة ركاب جديدة في بريطانيا، مقارنة مع 4321 سيارة فقط بأبريل الماضي.





وتم السماح لمعارض بيع السيارات بممارسة نشاطها أول يونيو الماضى بانجلترا و 22 يونيو في ويلز و 23 يونيو باسكتلندا واخذت مبيعات السيارات في التحسن التدريجي .





وكان وباء فيروس كورونا قد تسبب فى وفاة أكثر من 44 ألف ضحية في بريطانيا ، وإصابة ما يزيد على 316 ألف حالة لتحتل بريطانيا المركز الخامس على العالم فى عدد الوفيات والإصابات بمرض كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل و الهند وروسيا.