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أخبار العالم

فيتو روسي صيني يعطل قرار مجلس الأمن بإدخال مساعدات إلى سوريا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:51 م
فيتو روسي صيني يعطل
فيتو روسي صيني يعطل قرار مجلس الأمن بإدخال مساعدات إلى سوريا
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قسم الخارجي
رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني مشروع قرار  بتوزيع المساعدات إلى سوريا، بسبب الاعتراض الروسي الصيني.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر منفذين حدوديين لمدة 6 أشهر.

وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها اعدت مشروع قرار جديدا حول قضية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتنوي عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأثارت قضية تحديد سبل نقل المساعدات الإنسانية في الفترة المقبلة خلافات في مجلس الأمن، وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار أعدته ألمانيا وبلجيكا ينص على تمديد عمل المعبرين لسنة إضافية.

وفشلت روسيا يوم الأربعاء الماضي في تمرير مشروع بمجلس الأمن لخفض المساعدات  الإنسانية التي تقدمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود.
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