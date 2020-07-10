فيتو روسي صيني يعطل قرار مجلس الأمن بإدخال مساعدات إلى سوريا

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني مشروع قرار بتوزيع المساعدات إلى سوريا، بسبب الاعتراض الروسي الصيني.





واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر منفذين حدوديين لمدة 6 أشهر.





وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها اعدت مشروع قرار جديدا حول قضية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتنوي عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





وأثارت قضية تحديد سبل نقل المساعدات الإنسانية في الفترة المقبلة خلافات في مجلس الأمن، وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار أعدته ألمانيا وبلجيكا ينص على تمديد عمل المعبرين لسنة إضافية.



