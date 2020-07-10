AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب "المصريين" يشيد بتحركات الداخلية في الاهتمام بملف حقوق الإنسان وحياة السجناء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:09 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالخطوات المُتخذة من قبل وزارة الداخلية بتوجيه قوافل طبية للكشف عن السجناء لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائي بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، في إطار الخطة المتكاملة التي تُنفذها الوزارة لتطهير وتقييم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بدايةً من ظهور فيروس "كورونا" المستجد؛ مؤكدًا أن وزارة الداخلية تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة للمساجين خوفًا على حياتهم من تفشي وباء كورونا.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن وزارة الداخلية تضرب أروع الأمثلة في الحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها؛ والتي تأتي اتساقًا مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن كل السجون المصرية يتم تطهيرها وتعقيم كل شخص داخل لها وقياس درجة الحرارة بشكل يومي، لأن السجين أمانة لدى وزاة الداخلية ولذلك فهي تحرص كل الحرص على حياته وسلامته وتأمينه بالشكل المنوط به، لافتًا إلى أنه يتم عمل كشف طبي يومي لكل السجناء في إطار الإجراءات المهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مستشفيات وزارة الداخلية تعمل ليلًا ونهارًا في خدمة المساجين والتعامل مع أي حالة في السجون، فضلًا عن أنها تقوم بعملية تعقيم منظمة بشكل يومي؛ لمواجهة هذا الفيروس اللعين ومنع دخوله السجون المصرية؛ حرصًا على حياة النزلاء والعاملين بها، موضحًا أن الوزارة تتبع نظامًا أساسيًا للسجناء يشمل برنامجًا رياضيًا وتقديم أطعمة معينة للحفاظ على صحة وحياة السجناء، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تولي أهمية بالغة وقصوى بالسجناء في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس حزب "المصريين" تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية لما يبذله من مجهودات وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على حياة المساجين في كافة السجون، مشيرًا إلى أن الاتجاه الذي تسلكه وزارة الداخلية يؤكد بلا شك أن الدولة المصرية حريصة على سلامة جميع مواطنيها داخل السجون المصرية وعدم تعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر سبقت العالم كله في هذه المبادرة.

وحرص على توجيه رسالة للمتشدقين بحقوق الإنسان والذين لا يفعلون شئيًا سوى مهاجمة الدولة المصرية وخاصة السجون والإجراءات المُتخذة بها، قائلًا: "أين أنتم مما يحدث من عمليات تطوير داخل السجون، وأين أنتم أيضًا مما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات ومجهودات جبارة في سبيل الحفاظ على حياة السجناء والمواقف الإنسانية التي تقوم بها الوزارة مع المساجين ومبادرة الغارمات"، مختتمًا: "موقفكم كالعادة لا نرى.. لا نسمع.. لا نتكلم".

وواصل قطاع السجون اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بدايةً من ظهور فيروس "كورونا" المستجد.

وتم توجيه قافلة طبية لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء فى مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة "أشعة- تحاليل" وقد أسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبى على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها "عنابر النزلاء – المكتبات – المطابخ – المستشفيات – العيادات الخارجية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمليات تعقيم وتطهير جميع السجون

شاهد.. عمليات تعقيم وتطهير جميع السجون

أخبار الحوادث.. تعقيم وتطهير جميع السجون.. والمشدد 10 سنوات لمتهم فى خلية إمبابة الإرهابية

للوقاية من كورونا.. الداخلية تواصل تطهير وتعقيم المنشآت الشرطية

بوابات تعقيم وكمامات ومطهرات.. الداخلية تحمي نزلاء السجون من فيروس كورونا.. صور

الداخلية تعقم المطابخ وأماكن الزيارات بسجون مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

نجوى فؤاد ناعية محمود رضا: امتعنا بفنه الراقي

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة

تهدد حياتك .. 6 عادات تسبب انسداد الرئة

ليه كده يا ابني .. أحمد حلمي ينشر صورة كوميدية له .. شاهد

نشرة الصحة والمرأة.. حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر التكييف.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد شائعة طلاقهما

بسبب انقطاع الكهرباء.. إصابة 12 سيدة باختناق داخل كوافير بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تأليف ابنة شقيقه.. كتاب مثير للجدل يكشف رفض فنانة شهيرة مواعدة دونالد ترامب

نشرة الصحة والمرأة.. حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر التكييف.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد شائعة طلاقهما