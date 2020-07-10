تعرف على أغرب مخالفة مرورية بسبب السرعة الزائدة

من الطبيعى الحصول على مخالفة حيال ارتفاع السرعة، حيث تقوم كاميرات المراقبة بالتقاط السيارة بعد تجاوزها للسرعات المقررة فى الطرقات العامة بكل منطقة، ولكن ماذا لو التقطت كاميرا مراقبة السرعة انطلاقك بسرعة 703 كلم/ساعة.





وحدثت هذه الواقعة في إيطاليا، ويقول تقرير إن الحد الأقصى للسرعة في المنطقة كان 70 كلم/سا، عندما تم تسجيل انطلاق السائق بسرعة ضعف ذلك بعشر مرات تقريبًا، وبالطبع الكاميرا معطلة لا يوجد تفسير آخر غير ذلك خاصة وأنها سيارة فورد فوكس من حصلت على هذه المخالفة.



لم تحصل السيارة فورد الحاصلة على المخالفة على أي تعديلات، في حين يبدو أن الشرطة لم تشكك في عطل الكاميرا وأصدرت المخالفة، حيث حصل السائق على مخالفة بقيمة 964 دولار وعشر نقاط على رخصته.





وأوصى جيوفاني سترولوجو، المتحدث باسم لجنة الطرق السريعة المحلية بالمزيد من العمل للحد من مشاكل مثل هذا النوع، لكن المدهش أنه لم يقم بإلغاء التهم، بل تم قبولها واستئناف التعويض.





والجدير بالذكر أن أحدث سيارات فورد فوكس المباعة في أوروبا تقتصر سرعتها القصوى على 250 كلم/سا، وبالطبع لا يتطلب الأمر لخبير لمعرفة أنها لن تتجاوز الـ 700 كلم/سا بأي حال من الأحوال.