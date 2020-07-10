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حسين هريدي: هناك دول كبرى توفر الغطاء السياسي للجماعات الإرهابية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:21 م
حسين هريدي
حسين هريدي
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عادل نصار
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية علمت على محاربة استقرار البلاد وقاموا باغتيال رجال مصر عبر التاريخ مثل اختطاف الشيخ الذهبي واغتياله والرئيس الراحل محمد أنور السادات. 

وتابع هريدي، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس السيسي ناشد المجتمع الدولي كثير وحثها على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية 

وأشار إلى أن مقاومة الإرهاب تقع على عاتق الدول والحكومات لكن للأسف هناك خلاف بين المجتمع الدولي حول هذا الأمر لأن  بعض الدول تقوم بتوظيف الجماعات الإرهابية  لتحقيق أهداف تتعلق بسياستها الخارجية وتقوم بتوفير الغطاء السياسي لها بالإضافة إلى الدعم المالي. 

وأكمل أن هناك وسائل إعلامية تدعم هذه الجماعات الإرهابية وتفتح لهم منابرها الإعلامية لبث السموم وترويج الأفكار الهدامة ومن ثم تريد إضفاء شرعية على كل ما تقوم به في المنطقة والأخطر من ذلك تصوير جرائمهم وبثها عبر الوسائل المختلفة. 

استكمل، الإهارب يستهدف السيادة الوطنية للدول من خلال محاربة القوات المسلحة والشرطة.
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