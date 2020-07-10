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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي ناشد المجتمع الدولي كثيرا وحثهم على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية لما لها من خطورة على العالم.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مقاومة الإرهاب تقع على عاتق الدول والحكومات لكن للأسف هناك خلاف بين المجتمع الدولي حول هذا الأمر لأن  بعض الدول تقوم بتوظيف الجماعات الإرهابية  لتحقيق أهداف تتعلق بسياستها الخارجية وتقوم بتوفير الغطاء السياسي لها بالإضافة إلى الدعم المالي.

وأضاف: مصر لها باع وتاريخ كبير في مكافحة الإرهاب وحث المجتمع الدولي على التصدي له بجدية وحسم مواجهة هذه الظاهرة.

استكمل، الدول الغربية اعتقدت خطأ أن ظاهرة الإرهارب تتعلق فقط بالمجتمعات العربية وأنها لن تصل إليهم، ولكن سرعان ما وصلت إليهم.  

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