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وزيرة البيئة توضح مشكلات بارزة تواجهها وطرق التعامل معها.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:27 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن أبرز المشكلات التي تُعرض على الوزارة المخلفات وتراكم القمامة.


وكشفت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الاعلامية رانيا هاشم, المذاع على قناة "اكسترا نيوز الفضائية" أن دور وزارة البيئة تجاه هذه المشكلات دور تخطيطي وتنظيمي، حيث تقوم الوزارة بوضع آلية لكيفية التعامل مع القمامة بكافة مراحلها.


وأضافت أنه يتم التنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للاستجابة لجميع الشكاوى التي تُعرض على وزارة البيئة.


وأوضحت أن هناك ما يقرب من ١٣٦ مصنعا بـ ١٥٠٠ مدخنة، ويتم التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة بسبب المصانع.


وأشارت إلى أن زيادة  الوعي لدى المواطنين، يؤدي إلى الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية.

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