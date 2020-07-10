خلال القرن التاسع عشر.. قصة أول سيارة كهربائية فى التاريخ

ظهرت أول سيارة كهربائية في أوروبا خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي، وسرعان ما نالت إعجاب الناس في الولايات المتحدة. وقاد الأمريكيون في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي سيارات كهربائية أكثر مما قادوه من سيارات الاحتراق الداخلي.





ولكن مع بداية القرن العشرين الميلادي أصبحت سيارات الاحتراق الداخلي أكثر قوة، وذات أداء أفضل، كما قلّت حاجتها لإعادة التزود بالوقود، وأصبحت أقل تكلفة من السيارات الكهربائية، فاختفت السيارات الكهربائية تمامًا بنهاية العشرينيات من القرن العشرين الميلادي.





وبين عامى 1832 و 1839, ابتكر رجل الأعمال الأسكتلندي روبرت أندرسون أول جهاز للنقل الكهربائي الخام، وتم صنع السيارة بواسطة مساعده كريستوفر بيكر فى1835 ، ولكن انخفض الإقبال على المركبات الكهربائية ، فبحلول عام 1920 , اصبح لدى أمريكا نظام أفضل من الطرق التي ترتبط المدن, الأمر الذي يؤدي إلى الحاجة الى مركبات طويلة المدى.









بالاضافة الى اكتشاف النفط في تكساس أدى الى تخفيض سعر البنزين حتى أنه كان في متناول المستهلك العادى، واختراع البادىء الكهربائى بواسطة تشارلز كيترينج بداية عام 1912 أدى ضرورة القضاء على الكرانك اليدوى.







