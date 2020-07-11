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محافظات

ياسمين أشرف.. حكاية ممرضة لم تتأخر عن خدمة المرضى فقتلها فيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:24 ص
الممرضة ياسمين أشرف
الممرضة ياسمين أشرف
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إبراهيم الهوارى
شهيدة جديدة من شهداء الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا .. كانت عاشقة محبة لعملها بإخلاص مؤكدة للجميع أن مهنة التمريض والتخفيف عن المرضى هى رسالة لا يجب أن تتأخر عليها يوما واحدا .. انها ياسمين أشرف الممرضة بمستشفى النيل للتامين الصحى بشبرالخيمة والذى توفيت اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
من ناحية اخرى قامت أسرة الراحلة بإتمام إجراءات دفن جثمانها وفقا للإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة ووحدة الطب الوقائي.

فيما سادت حالة من الحزن بين زملاء وزميلات ياسمين فى العمل الذين قدموا العزاء لاسرتهتا عقب علمهم بخير وفاتها مؤكدين أنها كانت ملاك يمشى على الارض ولم تتاخر يوميا واحد عن اداء مهامها داخل المستشفى وخدمة المرضى.
ونعت إدارة مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الراحلة سائلين الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم اهلها الصبر والسلوان.
وقال الدكتور عيد العطار مدير المشتفى النيل أن الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفي كعزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وذلك منذ شهر تقريبا. 
واشار العطار إلى أن الراحلة كانت تباشر عملها بصورة طبيعية وظهرت عليها بعض اعراض الفيروس مثل الكحة فقامت بعمل مسحة وآشعة مقطعية أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ثم تلقينا خبر وفاتها.   
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