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رياضة

موعد ومكان مباراة برشلونة وبلد الوليد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يحل برشلونة ضيفًا على نظيره، بلد الوليد، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب خوسيه زوريا، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني.

ويسعى البارسا إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد، خاصةً بعد أن أضاع الفريق الصدارة قبل عدة جولات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بعد تغلبه في المباراة الماضية على إسبانيول بهدفٍ نظيف، وذلك بفارق نقطة واحدة عن الريال الذي يتبقى له مباراة أمام ألافيس يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35.

في المقابل، يأمل فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، خاصةً بعد تلقيه هزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 39 نقطة، ويحدوه الأمل للارتقاء إلى مركز أفضل.
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