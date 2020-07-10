عليكم بالمحاسبة.. علي جمعة: الإنسان يستهين بذنوبه الصغيرة

شدد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية مبدأ المحاسبة في حياة الإنسان.





وأوضح جمعة عبر الفيسبوك، أن المحاسبة "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"، يقول رسول الله ﷺ : (يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَاةَ في عَيْنِ أَخِيهِ، ويَنْسَى الجِذْعَ في عَيْنِهِ) ! فلابد علي الإنسان أن يبدأ بنفسه في المحاسبة ويُدينها... والنبي ﷺ في أمر التغيير يقول: (وابْدَأْ بمنْ تَعُولُ) ابدأ بمن عندك المسئولية عليهم، لكن كثيرا من الناس يرى القذاة في عين أخيه ويدَع جذع النخلة في عينه..! وهذه مصيبة كبرى وبَلية سيحاسب عليها الإنسان في الدنيا والآخرة.





وأضاف: يقول رسول الله ﷺ : (من عَيَّرَ أخاه بذنب لم يمُت حتى يعمله) هو أمرنا بالستر فقال: (ويلك يا هزال لو كنت سترته بثوبك، كان خيرًا لك) فإذا تكبر الإنسان على أخيه بذنب ارتكبه فإن الله لا يميته حتى يرتكبه..؛ فاللهم سَلِّمْ سَلِّمْ.. فإذا رأيتم هذا في الناس فقل الحمد لله - بينك وبين نفسك وليس في وجه أخيك- الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده, فإن كثيرا من عباده قد ابتلي حتى إنه لا يستطيع أن يعود إلى الله { وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ }.





وأكمل أن المحاسبة تساعد على الإنابة, والإنابة تطبيق للتوبة.. فإذا كانت التوبة نظر فالإنابة عمل.. وإذا كانت التوبة علم فالإنابة فعل { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ } والتقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل .. والتقوى في الواقع: أن تُخلي الذنوب كبيرها وصغيرها.





خلَّ الذنوبَ صغيرها ** وكبيرها ، فهوَ التقى

واصنع كماشٍ فوقَ أر ** ضِ الشوكِ يحذرُ ما يرى

لا تحفرنّ صغيرة ً ** إنّ الجِبالَ مِن الحَصَى



