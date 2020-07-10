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سيارات

هانكوك تزود السيارة بورشة تايكان 4S بإطاراتها الجديدة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هانكوك تاير أند تكنولوجي الكورية الجنوبية، قيامها بتوريد الإطارات للسيارة الكهربائية تايكان 4 إس التي تنتجها شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه.


وقالت هانكوك في بيان صحفى لها إنها تقوم بتوريد إطاراتها عالية الأداء من طراز فينتوس إس1 إيفو3 للسيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) إلى شركة بورشه الألمانية منذ النصف الأول من عام 2019 لاستخدامها كإطار أصلي مع أسرع سيارة كهربائية صالون تنتجها الشركة الألمانية.


وأكدت وكالة الأنباء الألمانية " أ ب د " ان هانكوك تورد الإطارات كمكون أصلي إلى بورشه لاستخدامها في سيارتها من فئة ماكان "إس.يو.في" منذ أبريل 2015 وفي السيارة كاينيه منذ يونيو 2019 وهو ما يؤكد جودة إطارات هانكوك في السوق العالمية بحسب يونهاب.


ويذكر أن توريد الإطارات لشركات صناعة السيارات مباشرة لا يحقق إيرادات كبيرة لشركات صناعة الإطارات لكنه يضمن وجود شركات السيارات الكبرى في قائمة عملاء شركة الإطارات وهو ما يساعد في تعزيز صورة علامتها التجارية في السوق.


مما يؤدي إلى ارتفاع سعر باقي منتجاتها من الفئات الأقل.ويعتبر بيع الإطارات إلى أصحاب السيارات كإطارات بديلة فيما بعد أكثر ربحية بالنسبة لشركات صناعة الإطارات.

 

 

 

 

 

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