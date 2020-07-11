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برلمان

برلمانية تكشف سبب التحرش بالفتيات.. وتؤكد: تغليظ العقوبة ضرورة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
التحرش بالفتيات
التحرش بالفتيات
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حسن رضوان
طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تغليظ عقوبة التحرش بالفتيات والأطفال والسيدات للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.

وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن هناك اشكال عديدة للتحرش، أبرزها التحرش اللفظي والتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولابد أن يكون هناك عقوبات متدرجة لكى تكون رادعة وتقضى على جميع أشكال التحرش الموجودة بالمجتمع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أسباب التحرش من الممكن انها ترجع الى الانحدار الاخلاقى والانفتاح الزائد والتفسير الخاطئ لكلمة الحرية و التقلد بالغرب، مطالبة جميع الفتيات اللاتي يتعرضن لهذه الافعال الشنيعة بالتبليغ فورا حتى تضع حدًا لمثل هذه الأفعال.

وكان ذلك بعد أن وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والرياضة والأوقاف، لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش في مصر بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.


وقالت النائبة في مقترحها الخميس، "إن الجريمة التي هزت كيان المجتمع المصري منذ أيام، ومازال وقعها وتفاصيلها وأسرارها تتداول وتتكشف حتى اليوم، وهي جريمة الشاب أو الطالب الذي اغتصب وتحرش بـ50 فتاة،، بمثابة جرس إندار لنا جميعًا وتدق ناقوس الخطر للتحرك".


وأكملت "متى"، "أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية و ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، تخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وهي جريمة أخلاقية في المقام الأول، القضاء عليها لن يكون من خلال تشديد العقوبات، ولكن بوضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، تبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في الالتزام لمسؤولياتهم تجاه الأبناء، والحرص على مشاركة أزماتهم بصراحة متبادلة".

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