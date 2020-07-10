عامل يفقد الوعي أثناء حديثه مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.. فيديو وصور

تداولت مواقع إخبارية عالمية عدة لقطات مصورة ترصد اللحظة التي فقد فيها عامل في شركة بريطانية شهيرة الوعي على نحو مفاجئ أثناء حديثه مع ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز"





وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الموقف حدث أثناء زيارة ولي العهد وزوجته "كاميلا" لمركز توزيع تابع للشركة المتخصصة في البيع بالتجزئة في مدينة "بريستول" البريطانية يوم الأربعاء الماضي.









وأوضحت التقارير أنه بعد تقديم الموظف، الذي لم يتم الكشف عن هويته، للأمير "تشارلز" بدأ الاثنان يتبادلان أطراف الحديث، وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية، لكن فجأة بدأ الموظف يعاني من حالة من اختلال التوازن، قبل أن يسقط أرضًا، وهو ما كان صادمًا لولي العهد، الذي اقترب منه لتفقد حالته، في حين تجمع عدد من المتواجدين لمساعدته.





وظل الأمير "تشارلز" ، البالغ من العمر 71 عامًا، يراقب حالة العامل لوهلة، لكن بعد أن تبين أنه بدأ يستعيد وعيه، توجه الأمير نحو الشخص التالي في المجموعة التي كان من المقرر أن يتحدث معها خلال جولته.





وفي الوقت ذاته، ساعد عدد من العاملين الموظف على النهوض على قدميه حتى خرج من مجال الكاميرا التي وثقت الواقعة؛ وفي لقطة أخرى، شوهد الموظف نفسه وقد كان يواصل حديثه مع الأمير "تشارلز" مبتسمًا بعد أن استعاد وعيه وعاد لطبيعته.





وأعرب متحدث باسم الشركة، المسئولة عن سلسلة من المحلات التجارية، عن سعادة كافة العاملين بزيارة الأمير "تشارلز" وزوجته دوقة "كورنوال" في إطار احتفائهما بجهود العمال الأساسيين خلال أزمة تفشي وباء "كورونا".





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وأشار المتحدث إلى أن زخم هذه اللحظة تسبب في فقدان أحد العاملين لوعيه لوهلة، لكنه تعافى في غضون بضع دقائق وعاد لمواصلة الجولة؛ وأكد المتحدث أن هذا العامل في حالة صحية جيدة.



