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ديني

بشروط .. غدا مصلى السيدات بالسيدة زينب يفتح أبوابه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:24 م
بشروط... مصلى السيدات
بشروط... مصلى السيدات بالسيدة زينب يفتح أبوابه غدا
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يستقبل مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها  غدا السبت المصليات وذلك تحت إشراف واعظات وزارة الأوقاف اللائي يقومن بالإشراف الكامل على المصلى.


ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط منها أن يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة ، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق.


وأوضحت أن الوضوء بالمنزل وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيًا وارتداء الكمامة والمصلي الشخصي ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول.


وشددت الوزارة على الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء، مشيرة إلى أنه لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى.


 وحرصًا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل  وغير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.
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