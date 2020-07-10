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توك شو

الصياد: وزير إعلام الإخوان قال لنا انتوا مش مع الرئاسة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:22 م
إبراهيم الصياد رئيس
إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الأسبق
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أسامة علي

قال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الأسبق، إن فترة حكم الإخوان الإرهابية كانت مليئة بالاحتقان وغياب الرؤية.


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" أن جماعة الاخوان الارهابية كانت فى حالة فوضوية.


وأوضح إبراهيم الصياد، أن الاعلام فى هذه الفترة قرر التعامل بمهنية والتوازن، ومع تولي جماعة الاخوان الحكم، كانت وعودهم كثيرة وقام قطاع الأخبار بفتح أبوابه أمامهم.


وأكد رئيس قطاع الأخبار الأسبق، أن قطاع الأخبار واجه الإخوان بمهنية تامة، حتى قام وزير الإعلام الإخوانى بالاتصال برئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون آنذاك وقال له"انتوا ليه مش مع الرئاسة". 

 

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