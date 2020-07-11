تشريح جثة شاب عثر عليها داخل حديقة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بتشريح جثة شاب عثر عليها داخل حديقة بالقرب من احمد المستشفيات بدائرة القسم، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة وهلى هناك شبهة جنائية ورائها من عدمه.





وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل لاسبابها.





كما أمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة لتفريغها للتوصل لحقيقة الواقعة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل حديقة بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.





تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة داخل حديقة بجوار مستشفى حكومى بدائرة القسم.





على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، ولم يتم العثور على أى إثبات شخصية للجثة، جار كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجثة وفحصها.



