أمل نعمان: وزير إعلام الإخوان استبعدني لدفاعي عن مصر

قالت الإعلامية أمل نعمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت الهيمنة على كل مفاصل الدولة، وكانوا يرون أن الإعلام سلاح مهم بالنسبة لهم.





وأوضحت أمل نعمان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" أنها كانت تستضيف أحد الضيوف تابعا لجماعة الإخوان وكانت هناك مداخلة لإخواني آخر والملفت أنهم كانوا يتحدثون باستعلاء كبير كما أن حديثهم عن مصر كان غير لائق.

وأضافت أمل نعمان، أنها انفعلت على الضيف الإخواني، لأنه كان يتحدث من منطلق أنهم هم الذين سيدخلون الكفار الإسلام.

وتابعت أن وزير الإعلام الإخواني شاهد الحوار وانفعل عليها وقرر عدم ظهورها على الشاشة مرة أخرى.