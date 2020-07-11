حبس مسئول مخبز بلدي استولى على أكثر من مليون جنيه من أموال الدعم

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخبز بلدى، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ أكثر من مليون جنيه، دون وجه حق، من اموال الدعم؛ بالتلاعب فى منظومة الخبز.





وكانت الاجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لاستيلائه على مبلغ أكثر من مليون جنيه بدون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز، والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم؛ ببيعه فى السوق السوداء؛ طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية .



