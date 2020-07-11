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حوادث

حبس مالك مطبعة لحيازته 7 آلاف كتاب دون تصريح من أصحابها

السبت 11/يوليه/2020 - 04:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة عابدين الجزئية حبس صاحب مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 7 ألاف نسخة كتاب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكان قد تمكن ضباط الأمن من ضبط مطبعة بالقاهرة تحتوى على أكثر من 7 آلاف نسخة كتاب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك إحدى المطابع – كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وتم التقابل مع (محاسب  بالمطبعة)، وعثر بداخلها على عدد (7240 – سبعة آلاف ومائتان وأربعون نسخة كتاب) جميعها بدون تصريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
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