تطرف فكري.. سعاد صالح: التحرش اعتداء على كرامة الأنثى.. فيديو

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مشكلة التحرش مرفوضة من جميع الأديان والأنفس البشرية.









وأوضحت الدكتورة سعاد صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي" الفضائية، أن التحرش اعتداء غير مشروع على كرامة الأنثى، وبدأ بحالات فردية، ثم نتيجة التراخي في وضع حد لهذه المشكلة تحولت إلى ظاهرة.









وأضافت أن مشكلة التحرش لها ابعاد عديدة، ليست دينية ولكنها أخلاقية فقط، وهناك أبعاد أسرية تخضع لنظام التربية داخل الأسرة.









وتابعت أن هناك أبعادا اقتصادية لمشكلة التحرش، منها مشكلة الفقر، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية، والضيق في السكن، ومعيشة الأبناء مع البنات والآباء في غرفة واحدة ببعض المناطق التي تعاني من الفقر.







