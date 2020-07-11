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بين الناس

بنمشي في الضلمة.. أهالي قرية باويل بالأقصر يطالبون بإنارة أعمدة الإضاءة ليلا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن حمادة النوبي، المقيم في قرية باويل مركز إسنا محافظة الأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إضاءة أعمدة الإنارة ليلا.


ويقول فى رسالته: "نعانى من عدم إضاءة اعمدة الإنارة ليلا؛ ما تسبب فى تعثر الأهالى أثناء السير ليلا".


وأضاف أنهم تقدموا بعدة شكاوى؛ فى ظل تخوف الأهالى من خطر السقوط أو التعرض للسرقة.


وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى.


للتواصل: 01111004233   


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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