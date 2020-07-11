AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحانات الفيزياء والأحياء والتاريخ.. اليوم

السبت 11/يوليه/2020 - 01:01 ص
كنترولات الثانوية
كنترولات الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 ، في تصحيح امتحانات مواد الفيزياء ، والاحياء ، والتاريخ الذي اداهما طلاب الثانوية العامة في الايام الماضية.

وقال أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ،  أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا .

اقرأ ايضا |
وبالنسبة لامتحان الاحياء .. كانت قد قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو أربع قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم (28) لصالح الطالب؛ حيث أن عدد القواعد النيتروجينية (4) بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية (2).

أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الانجليزية فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.

اقرأ ايضا |

أما عن الفيزياء .. فقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وتقرر  إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لامتحان التاريخ .. أكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، وتمت مراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم ويحصل الطالب علي الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

وبالنسبة لأسئلة بم تفسر، فقد أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تصحيح امتحان الفلسفة في جميع كنترولات الثانوية العامة.. غدا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

"التعليم" تحيل مسئولي ترجمة امتحان أحياء الثانوية العامة للتحقيق

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الأحياء.. السبت

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان الفلسفة

تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور

ترشيحاتنا

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

فيديوهات خادشة.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك

توقف لقاء ريال مدريد وألافيس بسبب إصابة الحكم

في ثامن أيام اجتماعات سد النهضة .. عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة

انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف لجنتك من موبايلك في دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب