أهالى قرية زاوية البحر وكوم شريك بالبحيرة يشكون من تكرار انقطاع التيار الكهربائى

شكا المواطن صديق عيد عبد الفضيل أبو يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.









ويقول فى رسالته: "نشكو من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن قرية الداخلي وزاويه البحر والصواف ومغنين وكوم شريك بكوم حمادة محافظة البحيرة، والطلاب عندهم امتحانات الثانوية العامة، مع العلم أنه يوجد مرضى بفيروس كورونا وفي حجر داخل البيوت".









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



