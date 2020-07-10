فيديو حصد ملايين المشاهدات.. موظف يوثق لحظة استقالته من عمله خوفا على نفسيته

في موقف لا يُنسى، قرر موظف أمريكي توثيق لحظة قيامه بتقديم استقالته من عمله في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، حيث لاقى رواجًا واسعًا خلال فترة وجيزة وحصد ملايين المشاهدات، خاصة وأن تصرف الموظف الثلاثيني وطريقة تعامله مع الموقف كانت مفاجئة بالنسبة للكثيرين.





وقام "ماكسويل دين"، وهو من ولاية "يوتا" الأمريكية، بتسجيل لحظة دخوله إلى مكتب المديرة الإقليمية بمقر عمله في شركة متخصصة في مجال إدارة العقارات ، وأخبارها بنيته ترك وظيفته بعد أن سئم من طريقتها في التعامل وتقليلها من العاملين معها.









وشوهد في بداية الفيديو أثناء دخوله إلى مكتبها بالشركة بثقة، وظهرت هي جالسة على مكتبها، وقال لها "مرحبًا ساندي.. أنا مستقيل"، كما سارع بانتقاد طريقتها في التحدث مع إحدى الزملاء في وقت سابق، وطريقة تعاملها مع الموظفين بشكل عام.





وقال في نهاية حديثه معها: "أنا ذاهب.. حظ سعيد"، ثم بادر بالمغادرة، واكتفت مديرته آنذاك بالرد عليه قائلة "حسنًا".





وبعد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال "دين" في تصريح لوسائل إعلام إن قرار ترك وظيفته هو أفضل قرار اتخذه في حياته، مؤكدًا أنه غير نادم على الإطلاق؛ وأشار إلى أنه استقال من وظيفته بسبب المديرة الإقليمية "ساندي"، واصفًا إياها بكونها "وقحة"، إلى جانب أنها تحدثت مع عدد من الزملاء بطريقة غير لائقة.









وعلى الرغم من أن "دين" قدم إشعارًا بالاستقالة إلى الإدارة في وقت سابق، إلا أنه قرر أن يغادر الشركة بهذه الطريقة إثر وقوع بعض الأحداث المزعجة في الأيام التي سبقت تصويره لهذا الفيديو، والتي كان من أبرزها شكوى زملاء من الطريقة السيئة التي تتعامل بها "ساندي" معهم، والتي دفعت مديرته المباشرة إلى البكاء.





وأكد في فيديو شاركه في وقت لاحق أن الصحة النفسية للفرد أهم بكثير من الراتب.



