يسري الجندي: الأعمال التاريخية تراجعت بسبب التكلفة الضخمة

قال الكاتب الكبير يسري الجندي، إن من أسباب تراجع الأعمال الفنية التاريخية، في السنوات الأخيرة، التكلفة الضخمة، إذ يتجه المنتجون إلى إنتاج أعمال فنية ذات قيمة منخفضة.

وأشار إلى أن الخديوي إسماعيل، تعرض للظلم في الأعمال الفنية التي تناولت سيرته، إذ تم تقديمه كرجل له علاقات نسائية، باستثناء الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن الذي حاول توثيق حياته بشكل دقيق إلى حدٍّ ما.

وأضاف يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن أغلب الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة تدور في قالب اجتماعي، دون الاهتمام بتقديم أعمال تاريخية.

وكشف الكبير يسري الجندي، عن انتهائه من كتابة سيناريو مسلسل جديد، مؤخرًا، يتناول حياة "شجر الدر"، وينتمي إلى نوعية أعمال السير الذاتية.





وقال الجندي، إن المسلسل سيدور في إطار شعبي تاريخي، ومن المُفترض أن يتولى إخراجه المخرج أحمد صقر، الذي تعاون معه سلفًا في عدد من الأعمال، منها مسلسل "الطارق" عام 2004.





وأوضح أنه لم يتعاقد مع جهة إنتاجية بعد، أو الاتفاق مع أحد من الممثلين، حيث إن هذا المسلسل يتطلب ميزانية ضخمة، وفترة تحضيرات طويلة.



