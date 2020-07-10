يسري الجندي: الأعمال التاريخية تراجعت بسبب التكلفة الضخمة

قال الكاتب الكبير يسري الجندي، إن من أسباب تراجع الأعمال الفنية التاريخية، في السنوات الأخيرة، التكلفة الضخمة، إذ يتجه المنتجون إلى إنتاج أعمال فنية ذات قيمة منخفضة.
وأضاف يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن أغلب الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة تدور في قالب اجتماعي، دون الاهتمام بتقديم أعمال تاريخية.
وأشار إلى أن الخديوي إسماعيل، تعرض للظلم في الأعمال الفنية التي تناولت سيرته، إذ تم تقديمه كرجل له علاقات نسائية، باستثناء الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن الذي حاول توثيق حياته بشكل دقيق إلى حدٍّ ما.
وكشف الكبير يسري الجندي، عن انتهائه من كتابة سيناريو مسلسل جديد، مؤخرًا، يتناول حياة "شجر الدر"، وينتمي إلى نوعية أعمال السير الذاتية.
وقال الجندي، إن المسلسل سيدور في إطار شعبي تاريخي، ومن المُفترض أن يتولى إخراجه المخرج أحمد صقر، الذي تعاون معه سلفًا في عدد من الأعمال، منها مسلسل "الطارق" عام 2004.
وأوضح أنه لم يتعاقد مع جهة إنتاجية بعد، أو الاتفاق مع أحد من الممثلين، حيث إن هذا المسلسل يتطلب ميزانية ضخمة، وفترة تحضيرات طويلة.
شجر الدرّ، الملقبة بعصمة الدين أم خليل، تولت عرش مصر لمدة ثمانين يومًا بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة السلطان الصالح أيوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجها المعز أيبك التركماني سنة 648 هجريًت، ولعبت دورًا تاريخيًا هامًا في أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر وخلال معركة المنصورة.