AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي عزبة الحمايدة بالقليوبية يشكون من عدم تغطية الصرف الصحي بالعزبة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن سامى سعيد صالح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تغطية كامل الصرف الصحى بعزبة الحمايدة التابعة لمدينه طوخ بمحافظة القليوبية.


ويقول فى رسالته: "نعانى من عدم تغطية كامل الصرف الصحى بعزبة الحمايدة التابعة لمدينه طوخ بمحافظة القليوبية ومنها مسكني"، مطالبا بامتداد الصرف ليشمل كامل القرية حفاظا على الصحة العامة للأهالى ومنع انتشار الأمراض والفيروسات.


للتواصل مع القارئ: 01061417521


اقرأ أيضا:


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع شعلان بالمحلة الكبرى يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى.. صور

خوفا من العدوى .. سكان شارع المعهد الدينى القديم بقنا يشكون طفح الصرف الصحى

سكان 15 مايو يشكون من غرق شوارعها بمياه الصرف.. صور

شارع امتداد منصور غنام ببشتيل يغرق فى مياه الصرف الصحى

سكان قرية كفر أبو الديب بالشرقية يطالبون المسئولين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى

سكان بلوك 3 بمساكن عين حلوان يشكون من غرقه بمياه الصرف الصحى

ترشيحاتنا

اكتشاف هيكل عظمي من العصر الحجري مربوط في دائرة خشبية ببريطانيا.. صور

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. برشلونة يواجه بلد الوليد بالدوري الإسباني

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

مصر تشهد تراجعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك