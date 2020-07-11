أهالي عزبة الحمايدة بالقليوبية يشكون من عدم تغطية الصرف الصحي بالعزبة

شكا المواطن سامى سعيد صالح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تغطية كامل الصرف الصحى بعزبة الحمايدة التابعة لمدينه طوخ بمحافظة القليوبية.









ويقول فى رسالته: "نعانى من عدم تغطية كامل الصرف الصحى بعزبة الحمايدة التابعة لمدينه طوخ بمحافظة القليوبية ومنها مسكني"، مطالبا بامتداد الصرف ليشمل كامل القرية حفاظا على الصحة العامة للأهالى ومنع انتشار الأمراض والفيروسات.









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