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بين الناس

أهالي الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور يستغيثون من غياب الخدمات

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن خالد سلام، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غياب الخدمات وضعف المرافق فى مساكن الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، ومنها الانقطاع المستمر لمياه الشرب، فضلا عن غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى، وعدم وجود أغطية للصرف الصحي، وانقطاع الكهرباء.


ويقول فى رسالته: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لجهاز المدينة طالبين معه رفع المعاناة عن السكان والتدخل الجاد لإعادة تأهيل هذه المرافق ولكن لم تتم الاستجابة".


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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