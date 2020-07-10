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زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الأسبق يكشف تفاصيل ومهام "الشيوخ"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية السابق بــ مجلس الشورى، والمستشار السياسى لحزب الحركة الوطنية، عن مهام مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، المقرر إجراء انتخاباته خلال الأسابيع المقبلة.

 

وقال رجب، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن مجلس الشيوخ مسئول عن صلاحيات كبيرة، حددها الدستور والقانون، منها دراسة الاقتراحات الخاصة بتنمية الديمقراطية والحريات، كما أنه يدرس ويقترح ويرفع اقتراحاته لرئيس الجمهورية ثم للبرلمان.

 

وأضاف زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى، أن مجلس الشيوخ يدرس أيضا المشروعات المكملة للدستور، وكذلك الخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية، وما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات للقوانين- سواء كانت المكملة للدستور أو غيرها أو ما يراه هو ضروريا لتنمية الحياة السياسية فى مصر-.


وأشار إلى أن هذا المجلس يُنشأ خصيصا للمواطن المصرى، قائلا: "اوعى تكون فاكر إن العضو فى مجلس الشيوخ فاضى يحل لك مشكلة فى قسم شرطة أو يقف لك أمام مكتب وزير لإنهاء مصلحة".

 

وأوضح المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية، أن المواطن المصرى لا يجب أن ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ من أجل توفير فرص عمل لأبنائهم، ولكن يفعل هذا من أجل البلد والدستور المصرى.

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