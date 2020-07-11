حبس مسئول مصنع لإنتاجه كمامات مقلدة بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مسئول مصنع، 4 أيام على ذمةة التحقيقات، لاتهامه بادارة المصنع دون ترخيص واستغلاله فى تصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بالقاهرة بداخله أكثر من 62 ألف كمامة مجهولة المصدر .





وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لقيامه باستغلال المصنع فى تصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعُثر بداخل المصنع على (62500 كمامة طبية " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).





بمواجهته أقر بتصنيع للمضبوطات بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



