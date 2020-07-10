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عبدالله المغازي: النظام التركي في مرحلة حرجة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، إن النظام التركي في مرحلة حرجة حاليا بسبب الضغوط الداخلية والخارجية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "المغازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير خارجية تركية حينما التقى ممثل الاتحاد الأوروبي، تحدث عن رفض أي عقوبات سيفرضها الاتحاد الأوروبي، من خلال التهديد بملفات اللاجئين والهجرة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: النظام التركي حصل على موافقة أسميها "موافقة ضمنية"، بنقل المرتزقة والدواعش من الحرب في سوريا التي أوشكت على الانتهاء، ونقلهم إلى ليبيا لفتح حرب جديدة.




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