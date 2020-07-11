حبس عاطل تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





وكان قد القى ضباط أمن القاهرة القبض على عاطل بمنطقة عين شمس تخصص فى تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .





فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية ، تعليمية ، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).





وبمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورهم لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين) ، وكذا (مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة") ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة ولاسيما فى مجال ترويج المستندات والمحررات المزورة نظير مبالغ مالية.