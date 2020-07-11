حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئيةن حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال عينة للمعمل الكيميائي؛ لفحصها، واعداد تقرير عنها.





وكان ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، قد أ لقوا القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .





وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).





وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.