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حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالبساتين

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت نيابة البساتين الجزئيةن حبس عاطلين، 4 ايام  على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال عينة للمعمل الكيميائي؛ لفحصها، واعداد تقرير عنها.

وكان ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، قد ألقوا القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
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