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حوادث

حبس شخصين روجا عقاقير وأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

السبت 11/يوليه/2020 - 08:22 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من العقاقير والعبوات الدوائية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وترويجها عبر المواقع الإلكترونية.

وكان قد نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من العقاقير والعبوات الدوائية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وترويجها عبر المواقع الإلكترونية.

وتمكنت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط  (سائق، مقيم بمحافظة الشرقية) حال استقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على (6) كراتين تحوى كمية من العقاقير والعبوات الدوائية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون بلغت (260 عبوة كريم - 6920 أمبول) وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأي مستندات تدل على مصدرهم.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأمين مخزن بشركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تم ضبطه.

وأقر المتهم بحضوره لاستلام المضبوطات من الأول "لصالح الشركة محل عمله" لإيداعها بمخزن العقار سكنه تمهيدًا لطرحها بالأسواق وعرضها للبيع عبر مواقع التسوق الإلكترونى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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