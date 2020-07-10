عمرو محمود ياسين: مسلسل ونحب تاني ليه حقق فكرته بشكل جيد

كشف عمرو محمود ياسي ن مخرج مسلسل "ونحب تاني ليه"، تفاصيل مسلسله الأخير الذي عرض في شهر رمضان والفكرة الأساسية التي يريد إيصالها للجمهور.





وقال ياسين ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، اليوم الجمعة، إنه طوال الوقت نسمع علاقات إنسانية تنهار تمامًا وتفشل بشكل ملفت للأنظار، مضيفا أنه خلال الفترة الأخيرة الحب قل بين الناس ونخسر بعض لأسباب تافهة.





وأضاف عمرو محمود ياسين أنه أخرج هذا العمل لإيصال فكرة إعطاء فرصة أخرى للغير، قائلا: "فكرة المسلسل تدور حول كيفية الحفاظ على العلاقات وأهميتها في ظل العصر الحالي".





وأكد المخرج، أن العمل يسعى من خلال أحداثه للتأكيد على أهمية الصداقة والحب بين الناس وبعضهم مهما اختلفوا، مشيرا إلى أن العمل حقق هذا الهدف بدرجة كبيرة.



