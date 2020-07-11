الطريق إلى مجلس الشيوخ.. 27 محكمة تفتح أبوابها بالمحافظات لتلقي أوراق المرشحين.. ولجان الفرز تبدأ الفحص مباشرة

تفتح 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات أبوابها اليوم السبت لاستقبال المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها ١١و١٢اغسطس القادم.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه ينبغي على المرشحين اعتبارا من يوم السبت عند التوجه إلى لجان المتابعة أن يكون مستكملا جميع المستندات المطلوبة لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبي والتحليل منذ اليوم الثاني لدعوة الناخبين.





وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجان لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين بنظامي الفردي والقوائم.





ونص قرار تشكيل اللجان " تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف التي أقرتها الهيئة.





وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولية.





وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان الهيئة وضعت قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.





وقال انه فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة و تلقـى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى للقائمة و المحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه، وتتولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك القائمة خلال ٢٤ سـاعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة.





وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون الأولوية فـى الاختيـار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فـإن تعـذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.





أما فيما يخص المترشحين بالنظام الفردى يضمن المترشح طلـب ترشـحه باختيـار رمز من الرموز المتاحة المحددة، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولًا بأول بناء على مـا جـاء بالطلـب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خاليًا من تحديد الرمز المطلـوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.





وقالت الهيئة انه بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى حزب طلـب تخـصيص الرمـز الانتخـابى الـسابق تخصيصه لحزبه من الجدول بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مـع طلب الترشح، ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.



