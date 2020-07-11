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تعليم

فنون جميلة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية اليوم

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك  اليوم السبت  امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فرق الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

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ويلتزم العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان بٱستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 

ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 

ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان 

الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات 

الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب 

منع التجمعات قبل وبعد الامتحان 

الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض

الالتزام بالتباعد والمسافات

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.
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