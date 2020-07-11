اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بـ ألسن عين شمس

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وأوضحت عميدة الكلية، أنه تم تخصيص (102) لجنة صباحية و (94) لجنة مسائية سعة كل لجنة (12) طالبًا و (٢٤) طالبا بالمدرج بإجمالي (٢٣٤٧) طالبًا بالنظام الفصلي ، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.





وشددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات امتحانات الفرقة الرابعة و جميع الكنترولات،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.





كذلك قامت إدارة الكلية بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وأخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.





وشددت على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما تم ترك مدة ساعتين بين فترتي الامتحان لاتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة، مؤكدة على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، و تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، و عدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يوميًا بعد انتهاء الامتحان .





وأوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الإمتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، و مضمونها كالتالي: حفاظًا على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع الإرشادات التالية:





- الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.





- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.





- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية و الإنتظار بها.





- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان.





- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.





- غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل و مواد التعقيم و القفازات).





- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.





- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.





- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.



