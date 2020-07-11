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تعليم

اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بحقوق عين شمس

السبت 11/يوليه/2020 - 08:19 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
صرح الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، بأن امتحانات طلاب الفرق النهائية ستبدأ اليوم، السبت، 11 يوليو.

1_الفرقة الرابعة فرنسي يوم 11/7/2020 وعلى أن تكون المادة القانون البحري والجوي 
2_الفرقة الرابعة انتساب يوم 12/7/2020 وعلى أن تكون المادة القانون التجاري 
3_الفرقة الرابعة انتظام يوم 13/72020 وعلى أن تكون المادة القانون التجاري 
4_الفرقة الرابعة شعبة انجليزي 14/7/2020 وعلى أن تكون المادة administrative contract

وأشار إلى أنه تم إعلان تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم بها الجميع.

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