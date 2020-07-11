اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بحقوق عين شمس

صرح الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، بأن امتحانات طلاب الفرق النهائية ستبدأ اليوم، السبت، 11 يوليو.





1_الفرقة الرابعة فرنسي يوم 11/7/2020 وعلى أن تكون المادة القانون البحري والجوي 2_الفرقة الرابعة انتساب يوم 12/7/2020 وعلى أن تكون المادة القانون التجاري 3_الفرقة الرابعة انتظام يوم 13/72020 وعلى أن تكون المادة القانون التجاري 4_الفرقة الرابعة شعبة انجليزي 14/7/2020 وعلى أن تكون المادة administrative contract



